POL-HB: Nr.: 0575 --Autobrand in Walle

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Mitte, OT Altstadt, Hakenstraße Zeit: 15.09.24, 3.10 Uhr In der Nacht zum Sonntag wurde ein 56-jähriger Mann in der Altstadt von zwei unbekannten Tätern überfallen und ausgeraubt. Der Vorfall ereignete sich gegen 3:10 Uhr in der Hakenstraße, als der Mann auf dem Heimweg war. Plötzlich rissen ihn zwei Männer zu Boden und traten ihm in die Hüfte. Einer der Angreifer bedrohte das Opfer ...

