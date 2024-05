POL-WHV: Nachtrag: Ursache nach Brand eines alten Bauernhauses geklärt: Ein technischer Defekt in der Hauselektrik führte zum Brand

Sande (ots) - Am 04.05.2024 stellten die Geschädigten ihre zwei Fahrräder um 12:15 Uhr verschlossen neben der in der Haupstraße 79 befindlichen Drogerie in Sande ab. Als sie gegen 14:45 Uhr zurückkamen, stellten sie das Fehlen der beiden Fahrräder fest. An dem Wochenende fand ebenfalls die Caravan-Ausstellung auf dem Marktplatz statt. Bei den Fahrrädern handelt es sich um zwei hochwertige Pedelecs der Marke Victoria ...

