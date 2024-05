Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Sachbeschädigung an Pkw - Polizei wendet sich mit Hinweisen zu dem mutmaßlichen Täter an die Bevölkerung und sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

In der Nacht vom 12. auf den 13. April kam es in der Posener Straße zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw. Nach dem bisherigen Erkenntnisstand liegen nachfolgende Hinweise zu dem Täter vor: - 170 bis 175 cm groß, - er trug eine weiße Hose, weiße Sneaker, ein orange-gemustertes Oberteil sowie ein weißes Cappy, - er war in Begleitung eines weiteren Mannes, der ebenfalls eine weiße Hose sowie ein dunkles Oberteil trug. Dieser Mann hatte dunkle Haare. In der Nähe des Tatortes seien sie nach Zeugenaussagen in einen dunklen Kleinwagen gestiegen, der in dem Moment vorgefahren sei. In der Memeler Straße soll es an dem Abend eine Gartenparty gegeben haben. Möglicherweise waren die beiden Männer dort Gäste, da sie augenscheinlich abgeholt wurden. Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können, sowie der Begleiter werden gebeten, sich mit der Polizeistation Fedderwardergroden unter der Rufnummer 04421 7582221 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell