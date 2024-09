Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0574 --Game of Roads: Alle Regeln gebrochen--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Gröpelingen Zeit: 14.09.24, 14.15 Uhr

Am Samstagnachmittag entschied sich ein 31 Jahre alter Mann in Gröpelingen offenbar dafür, die Straßenverkehrsvorschriften eher als lose Anregungen und weniger als verbindliche Regelwerke zu betrachten. Ohne Fahrerlaubnis und in einem nicht zugelassenen Fahrzeug unterwegs, gelang es ihm, gleich eine beeindruckende Anzahl von Verkehrsverstößen zu sammeln.

Gegen 14.15 Uhr fiel einer Streifenwagenbesatzung in der Waltjenstraße ein schwarzer Peugeot auf, der in einer Einbahnstraße - allerdings in die falsche Richtung - fuhr. Als der Fahrer den Streifenwagen sah, ergriff ihn augenscheinlich Panik. Er legte den Rückwärtsgang ein und fuhr prompt in Schlangenlinien. Dabei knutschte er nicht nur den Bordstein, sondern auch gleich zwei parkende Fahrzeuge.

Doch anstatt an Ort und Stelle die Flucht zu beenden, dachte sich der 31-Jährige: Jetzt erst recht! Er setzte seine wilde Fahrt fort, diesmal jedoch mit überhöhter Geschwindigkeit. Zunächst ging es über Gleiskörper, dann in den Gegenverkehr, erneut entgegen der Fahrtrichtung in eine Einbahnstraße und letztlich über einen Gehweg. Diese Irrfahrt endete schließlich im Grünzug West, wo die Polizei den Mann stoppen konnte. Aus Gründen der Eigensicherung bekam der Fahrer dann zunächst ein Paar silberne "Freundschaftsarmbänder" angelegt.

Bei der anschließenden Belehrung erklärte der 31-Jährige seine waghalsige Flucht. Die Begründung: Er sei ohne Führerschein unterwegs gewesen - und die Bremsen seines Autos waren angeblich defekt. Ein technischer Mangel, der ihn wohl nicht davon abgehalten hat, sich in den Stadtverkehr zu wagen.

Verletzt wurde bei der Aktion glücklicherweise niemand. Der Wagen wurde sichergestellt, und die weiteren strafrechtlichen Ermittlungen laufen. Der 31-Jährige wird sich nun mit deutlich mehr als nur einem defekten Auto auseinandersetzen müssen.

