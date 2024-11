Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Zaun und Neuwagen beschädigt

Kaiserslautern (ots)

In der Straße "Am Rangierbahnhof" wurde in der Nacht von Montag auf Dienstag an einem Betriebsgelände ein Zaun beschädigt. Nach den Spuren zu urteilen, dürfte ein Fahrzeug den aus Gitterstäben bestehenden Zaun beim Rangieren "erwischt" haben. Dabei wurde ein Element verbogen und ein Pfosten demoliert.

Der weitaus größere Schaden entstand allerdings durch das, was darauf folgte: Durch den Anstoß fiel ein Zaunteil um und prallte gegen einen Neuwagen, der auf dem Areal stand. Das Auto wurde an der hinteren rechten Ecke getroffen. Der Sachschaden an Zaun und Fahrzeug wird auf insgesamt 2.000 Euro geschätzt.

Vom Verursacher fehlt bislang jede Spur. Zeugen, denen zwischen 19 Uhr am Montagabend und 8 Uhr am Dienstagmorgen ein Rangiermanöver aufgefallen ist, und die Hinweise auf das Verursacherfahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 mit der Polizeiinspektion 2 in Verbindung zu setzen. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell