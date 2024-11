Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Diebstahl von Werkzeugzubehör

Kaiserslautern (ots)

Ein Mann erschien am Dienstag bei der Polizei, um einen Diebstahl in der Distelstraße anzuzeigen. Wie der 46-Jährige mitteilte, hatten Unbekannte am vergangenen Freitag (22.11.) Werkzeug und Zubehörteile im Wert von über 500 Euro gestohlen. Die Sachen wurden im Rahmen einer größeren Bestellung vor dem Firmengebäude einer Sanitärfirma abgestellt. Zwischen 5:15 Uhr und 6:40 Uhr müssen die Täter einen Teil der Ware entwendet haben. Zeugen, die am Freitagmorgen etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 bei der Polizei zu melden. |elz

