Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbruch in Fahrradladen

Hochspeyer (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Ein Einbruch in ein Fahrradgeschäft wurde der Polizei in der Nacht zu Mittwoch aus der Straße "Am Heiligenberg" gemeldet. Anwohner hörten gegen 0:20 Uhr, wie eine Fensterscheibe zu Bruch ging. Danach sahen sie zwei Männer mit jeweils einem Fahrrad in Richtung Wald davonrennen. Trotz sofortiger Fahndungsmaßnahmen durch die Polizei gelang den Einbrechern die Flucht. Die Diebe erbeuteten zwei E-Bikes der Marke Giant. Der Schaden wird auf circa 13.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei Kaiserslautern hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Nummer 0631 369-2620 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. |elz

