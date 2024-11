Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Ermittlungen nach Fund eines Toten

Pirmasens (ots)

- Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Zweibrücken und des Polizeipräsidiums Westpfalz -

Nach dem Fund eines Toten am Montagmorgen auf einer Parkbank in der Wagenstraße (wir berichteten: https://s.rlp.de/z3CbPTE) wurde die Obduktion des 63-jährigen Mannes am heutigen Dienstag durch die Rechtsmedizin der Universität des Saarlandes durchgeführt. Todesursächlich war demnach ein Verbluten.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand liegen keine Anhaltspunkte für das Vorliegen fremdhändiger Gewalt vor.

Weitere Angaben zu den Hintergründen des Geschehens und zum Fortgang des Todesermittlungsverfahrens können auch auf Nachfrage aus Gründen des postmortalen Persönlichkeitsrechts und des Schutzes der Angehörigen des Verstorbenen nicht erteilt werden. | StA ZW/cri

