POL-PPWP: 28-Jähriger schlägt 13-Jährigen

Kaiserslautern (ots)

Weil er einen Jugendlichen geschlagen hat, ermittelt die Polizei gegen einen Mann aus dem Stadtgebiet. Der amtsbekannte 28-Jährige war am Montagabend in der Fruchthallstraße aus noch unbekanntem Grund mit einem 13-Jährigen in Streit geraten und hatte ihm ins Gesicht geschlagen. Eine ärztliche Versorgung des Jungen war nicht notwendig.

Mehrere Zeugen hatten die Auseinandersetzung beobachtet und gegen 20 Uhr die Polizei verständigt. Die ausgerückten Beamten stellten bei dem 28-Jährigen eine starke Alkoholisierung fest. Er musste mit zur Dienststelle kommen und wurde erkennungsdienstlich behandelt. Ein Strafverfahren wegen Körperverletzung ist eingeleitet. |cri

