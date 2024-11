Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: LED-Lichtleisten gestohlen

Kaiserslautern (ots)

In einem Rohbau in der Mailänder Straße haben sich am Sonntagabend Diebe zu schaffen gemacht. Die Täter schlugen zwischen 19:30 Uhr und 19:45 Uhr zu. Sie stahlen von der Baustelle LED-Lichtleisten. Der entstandene Schaden wird auf etwa 700 Euro geschätzt. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und bittet um Hinweise: Wer hat Verdächtiges wahrgenommen? Wem sind Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise nehmen die Beamten des Altstadtreviers unter der Telefonnummer 0631 369-2150 entgegen. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell