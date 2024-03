POL-HAM: Wohnungseinbruchsradar Hamm für die Woche vom 18. März bis 24. März

Hamm-Bockum-Hövel (ots) - Bei ihrer Rückkehr vom Einkaufen bemerkte eine 62-jährige Frau aus Hamm am Montag, 25. März, um 10.40 Uhr Schäden an ihrem Auto. Den Skoda hatte sie kurz zuvor gegen 10.15 Uhr auf einem Supermarktparkplatz in der Friedrich-Ebert-Straße abgestellt. In dieser Zeit touchierte eine unbekannte Person die rechte Front ihres Fahrzeuges und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der ...

