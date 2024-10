Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Brüggen-Genholt: Knapp drei Promille am Steuer - Erwischt und Auto weg

Brüggen-Genholt (ots)

Am Montagabend gegen 21 Uhr fiel einer Streife des Grenzüberschreitenden Polizeiteams auf der B221 bei Brüggen ein Fahrzeug auf, das Schlangenlinien fuhr. Der Fahrer bog mit dem Wagen noch nach links in die Genholter Straße ein, bevor er angehalten werden konnte. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,96 Promille - der Mann wurde zur Blutprobe auf die Wache gebeten. Der 60-Jährige ist polnischer Staatsbürger und hält sich in Brüggen auf, hat seinen Wohnsitz aber in Südpolen, nahe der tschechischen Grenze. Ohne einen Wohnsitz in Deutschland sieht das Verfahren eine Sicherheitsleistung von 900 Euro vor. Da der 60-Jährige diese nicht erbringen konnte, wurde zur Sicherung des Verfahrens der Pkw des Mannes sichergestellt. Wenn er die Sicherungsleistung erbringt, kann er das Auto damit wieder auslösen. Die Ermittlungen dauern an. /hei (844)

