POL-PPWP: Heckscheibe eingeworfen

Hochspeyer (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Ein Einbruch in ein Fahrradgeschäft wurde der Polizei in der Nacht zu Mittwoch aus der Straße "Am Heiligenberg" gemeldet. Anwohner hörten gegen 0:20 Uhr, wie eine Fensterscheibe zu Bruch ging. Danach sahen sie zwei Männer mit jeweils einem Fahrrad in Richtung Wald davonrennen. Trotz sofortiger Fahndungsmaßnahmen durch die Polizei gelang den Einbrechern die Flucht. Die Diebe erbeuteten zwei E-Bikes der Marke Giant. Der Schaden ...

mehr