POL-PPWP: Auffahrunfall mit verletzter Beifahrerin

Kaiserslautern (ots)

Am Dienstagmittag kam es auf der Donnersbergerstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 59-jähriger Mann fuhr mit seinem Mercedes-Benz in Richtung Mainzer Straße. In Höhe des Seniorenheims musste er verkehrsbedingt bremsen. Eine hinter ihm fahrende 52-jährige Frau konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Mercedes auf. Die Beifahrerin des 59-Jährigen klagte nach dem Zusammenstoß über Nackenschmerzen. Eine Behandlung durch den Rettungsdienst lehnte sie aber ab. An beiden Autos entstand Sachschaden in einer Gesamthöhe von circa 20.000 Euro. Das Auto der Unfallverursacherin war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. |elz

