Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Betrug an der Kasse

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Nordstraße;

Tatzeit: 18.02.2025, 11.40 Uhr;

Mit einem Wechselgeldbetrug Bargeld ergaunert hat eine unbekannte Frau in Bocholt. Am Dienstag gegen 11.40 Uhr betrat die Betrügerin ein Geschäft an der Nordstraße. An der Kasse bezahlte sie einen geringen Kaufbetrag mit einem 200-Euro-Schein und verwickelte die Verkäuferin in ein Gespräch. Kurz danach wollte die Unbekannte die Ware doch nicht kaufen und verlangte ihr Geld zurück. In der entstandenen Verwirrung behielt sie beim Tausch des Geldes einen Geldschein zurück und verschwand. Mit diesem Trick erbeutete die Betrügerin 100 Euro. Sie wurde wie folgt beschrieben: Etwa 1,60 bis 1,75 Meter groß mit kräftiger Statur und schwarzen, langen Haaren, die zu einem Zopf gebunden waren. Bei der Tatausführung trug die Frau eine schwarze Jacke mit Kapuze, eine blaue Jeans mit Löchern am linken Hosenbein, eine schwarze Tasche und eine Brille.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt, Tel. (02871) 2990.

Vor dem Hintergrund dieses Betruges warnt die Polizei vor derartigen Delikten. Seien Sie aufmerksam, wenn Kunden das hier geschilderte Verhalten zeigen. (pl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell