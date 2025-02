Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Opferstock aufgehebelt

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus, Fuistingstraße;

Tatzeit: 18.02.2025, zwischen 07.30 Uhr und 18.00 Uhr;

Einen Opferstock in der St.-Josef-Kirche aufgehebelt haben bislang unbekannte Täter am Dienstag in Ahaus. Die Unbekannten entwendeten Bargeld in unbekannter Höhe.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Ahaus, Tel. (02561) 9260. (pl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell