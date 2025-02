POL-BOR: Rhede - Unfallverursacher fährt davon

Borken (ots) - Tatort: Borken, Auf der Flüt; Tatzeit: zwischen 16.02.2025, 18.00 Uhr, und 17.02.2025, 19.15 Uhr; In ein Haus einbrechen wollten bislang unbekannte Täter an der Straße Auf der Flüt in Borken. Im Zeitraum zwischen Sonntagabend und Montagabend machten sich die Einbrecher an einer Rolllade zu schaffen und versuchten, diese hochzuschieben. Die Jalousie hielt jedoch stand - in das Haus gelangten die ...

mehr