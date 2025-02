Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Einbrecher verscheucht

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus, Sunderhues Esch;

Tatzeit: 17.02.2025, 19.25 Uhr;

Einen Einbrecher verscheucht hat die Bewohnerin eines Hauses an der Straße Sunderhues Esch in Ahaus. Die Frau kam am Montagabend gegen 19.30 Uhr nach Hause. Beim Öffnen der Haustür hörte sie aus dem Schlafzimmer ein lautes Klirren. Als sie dem Geräusch nachging, sah sie in der Scheibe des Schlafzimmers ein faustgroßes Loch. Auf dem Bett lagen Glassplitter und ein Stein. Von dem Täter fehlte jede Spur - er hatte offenbar die Flucht ergriffen, als die Frau nach Hause kam und das Licht einschaltete.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Ahaus, Tel. (02561) 9260. (pl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell