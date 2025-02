Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Räuber erbeutet Bargeld

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Dingdener Straße;

Tatzeit: 17.02.2025, 14.16 Uhr;

Eine Tankstelle überfallen hat ein bislang unbekannter Täter an der Dingdener Straße in Bocholt. Ein Angestellter der Firma verließ am Montag gegen 14.15 Uhr den Verkaufsraum. In Höhe der Zapfsäulen kam ihm ein Mann entgegengerannt. Der Unbekannte verlangte die Herausgabe von Bargeld, schlug dem Angestellten ins Gesicht und riss diesem eine Tüte mit Tageseinnahmen aus der Hand. Mit seiner Beute flüchtete der Täter zu Fuß über die Dingdener Straße in Richtung B 67. Der Tatverdächtige wurde wie folgt beschrieben: Der Mann war etwa 1,75 Meter groß und zur Tatzeit mit einer schwarzen Jacke, einer hellblauen Jeans, schwarzen Schuhen und schwarzen Handschuhen bekleidet. Bei der Tatausführung trug der Unbekannte eine schwarze Sturmhaube und sprach gebrochenes Englisch.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Bocholt, Tel. (02871) 2990. (pl)

