Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Unter Drogeneinfluss Verkehrsunfall verursacht

Stadtlohn (ots)

Unfallort: Stadtlohn, Josefstraße;

Unfallzeit: 17.02.2025, 09.10 Uhr;

Unter Drogeneinfluss einen Unfall verursacht hat ein 46-jähriger Autofahrer in Stadtlohn. Am Montagmorgen befuhr der Mann aus Dinslaken gegen 09.10 Uhr die ehemalige Rettungszufahrt des Krankenhauses Stadtlohn. In einem Kurvenbereich kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden 84-jähriger Radfahrer aus Stadtlohn. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich leicht. Die alarmierten Rettungskräfte brachten den Radfahrer in das Ahauser Krankenhaus. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der 46-Jährige unter Drogeneinfluss seinen Pkw geführt hatte. Die Beamten ordneten eine Blutprobe an und stellten den Führerschein sicher. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. (sb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell