Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Kupferkabeldiebstahl

Heek (ots)

Tatort: Heek, Siemensstraße;

Tatzeit: zwischen 16.02.2025, 21.00 Uhr, und 17.02.2025, 07.00 Uhr;

Kupferkabel im Wert von mindestens 20.000 Euro entwendeten bislang Unbekannte in der Nacht zum Montag an der Siemensstraße in Heek. Zunächst beschädigten die Täter einen Metallzaun und gelangten auf das Gelände des Unternehmens. Um in das Innere der Lagerhalle zu gelangen, mussten sie drei schwere Stahlblöcke zur Seite schieben oder umwerfen. In der Lagerhallte rollten die Einbrecher mehrere 100 Meter Kupferkabel von den gelagerten Kupferkabeltrommeln ab.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell