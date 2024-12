Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 241205-1-pdnms Zeugen und Unfallbeteiligten nach Verkehrsunfall in Eckernförde gesucht

Eckernförde (ots)

Am 04.12.2024, gegen ca. 8:15 Uhr, kam es in Eckernförde zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines PKW befuhr die Rendsburger Straße in Fahrtrichtung Lornsenplatz. In die selbe Fahrtrichtung befuhr ein Fahrradfahrer den links von der Fahrbahn abgetrennten Radweg.

Der PKW bog nach links in den Wulfsteert ein und übersah den Fahrradfahrer. Es kam zu einer Kollision. Der Fahrradfahrer stürzte von seinem Fahrrad, stieg allerdings wieder auf und entfernte sich im Anschluss vom Unfallort.

Das Polizeirevier Eckernförde sucht Zeugen und den Fahrradfahrer, der an dem Unfall beteiligt war. Für Hinweise melden Sie sich bitte unter 04351/9080 oder unter eckernfoerde.pr@polizei.landsh.de

