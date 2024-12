Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 241204-1-pdnms Zeugen und Hinweisgeber nach Verkehrsunfallflucht in Christiansholm gesucht

Christiansholm ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots)

In der Nacht vom 03.12.24 auf den 04.12.24, 06.00 Uhr, fuhr ein bislang unbekanntes Fahrzeug in den voll gesperrten Baustellenbereich der B 202 zwischen Friedrichsholm und Christiansholm hinein und kollidierte am Ortseingang Christiansholm frontal mit einem Verkehrszeichen auf der dortigen Verkehrsinsel.

Vermutlich wollte der Fahrzeugführer einem dort abgestellten Baustellenfahrzeug ausweichen.

Durch die Kollision dürfte das Fahrzeug nicht unerheblich beschädigt worden sein. Es wurden Fahrzeugteile am Unfallort aufgefunden, die auf einen silbergrauen Pkw hindeuten.

Die Polizei in Fockbek sucht jetzt nach Zeugen oder auch Hinweisgebern, sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Fockbek unter der Rufnummer 04331-208120.

