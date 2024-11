Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: Entwendetes Motorrad in Rendsburg

Rendsburg (ots)

Vor dem Amtsgericht in Rendsburg wurde ein auffälliges Motorrad entwendet. Am Samstag den 23.11.2024, gegen 18:00 Uhr, stellte der Geschädigte sein Motorrad auf einem Parkstreifen gegenüber des Amtsgerichts in der Königstraße in Rendsburg ab. Als der Geschädigte am 29.11.2024, gegen 07:30 Uhr, zu seinem Fahrzeug zurückkehren wollte, stellte er fest, dass dieses entwendet worden war.

Bei dem Motorrad handelt es sich um eine auffällig grüne Kawasaki, welche mit zwei Hartschalenkoffern ausgestattet ist. Darüber hinaus befindet sich auf dem Tank ein schwarzer Totenkopfaufkleber.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Kriminalpolizeistelle Rendsburg unter der Telefonnummer 04331-2080.

