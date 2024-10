Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss

Dannstadt-Schauernheim (ots)

Zu einem Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss kam es am frühen Sonntagmorgen, 06.10.2024, gegen Mitternacht, im Ortsbereich Dannstadt-Schauernheim. Eine 65-jährige Pkw-Fahrerin aus Dannstadt befuhr die L530 und bog nach links in die Friedhofstraße ab. Beim Abbiegevorgang kollidierte sie mit einem dort provisorisch aufgestellten Halteverbotsschild und anschließend mit einer Hausmauer eines dortigen Anwesens. Den nicht mehr fahrbereiten PKW ließ die Fahrerin unfallbeschädigt an der Unfallstelle zurück. Die Beamten der Polizeiinspektion Schifferstadt konnten die Frau nach Zeugenhinweisen an ihrer Wohnanschrift antreffen. Dort ergaben sich Hinweise, dass die Frau unter Alkoholeinfluss ihr Fahrzeug führte. Ein Atemalkoholtest ergab 0,68 Promille. Sie selbst gab an, sie hätte Fußgängern ausweichen müssen. Die Frau wurde zur Dienststelle verbracht, wo ihr eine Blutprobe entnommen wurde. Ihr Führerschein wurde sichergestellt. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf ca. 5000EUR. Die Dame erwarten nun Strafverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung und der Unfallflucht.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 / 4950 oder unter pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

