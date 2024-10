Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unfallflucht nach Abbiegevorgang

Neuhofen (ots)

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Freitag, den 04.10.24 gegen 17:25 Uhr im Bereich des Edeka Marktes in der Otto-Dill-Straße Ecke Rehbachstraße. Eine 56-jährige PKW-Fahrerin befuhr die Rehbachstraße in Richtung Woogstraße. An der Einmündung zur Otto-Dill-Straße hielt sie an, um einem Fahrzeug, welches von rechts aus der Otto-Dill-Straße kam, die Vorfahrt zu gewähren. Das Fahrzeug bog dann in zu engem Bogen nach links ab und streifte dabei das stehende Fahrzeug der Geschädigten an der linken, vorderen Fahrzeugecke. Der Unfallverursacher fuhr in Richtung Jahnstraße davon, ohne sich um den verursachten Sachschaden zu kümmern. Am PKW der Anzeigeerstatterin entstand Sachschaden von ca. 1000EUR. Die Geschädigte glaubt, es habe sich um einen dunklen Kastenwagen gehandelt.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder dem flüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 / 4950 oder unter pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

