POL-PDLU: Brand eines Müllcontainers am Rheinstrand, Zeugen gesucht

Schifferstadt (ots) - Zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden kam es am vergangenen Mittwoch, 02.10.2024, gegen 17:30 Uhr, auf der L532. Ein 72-jähriger Pkw-Fahrer aus Mutterstadt befuhr die Abfahrt von der A61 kommend und übersah beim Abbiegen den Pkw eines 60-jährigen aus Heidelberg, der aus Richtung Böhl-Iggelheim kommend in Richtung Schifferstadt fuhr. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von circa 8.000 Euro. Da für die Unfallaufnahme und die ...

