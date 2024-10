Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unfall mit Sachschaden

Schifferstadt (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden kam es am vergangenen Mittwoch, 02.10.2024, gegen 17:30 Uhr, auf der L532. Ein 72-jähriger Pkw-Fahrer aus Mutterstadt befuhr die Abfahrt von der A61 kommend und übersah beim Abbiegen den Pkw eines 60-jährigen aus Heidelberg, der aus Richtung Böhl-Iggelheim kommend in Richtung Schifferstadt fuhr. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von circa 8.000 Euro. Da für die Unfallaufnahme und die Abschleppmaßnahmen die Unfallstelle abgesichert werden musste, kam es für 1 ½ Stunden zu Beeinträchtigungen des Verkehrs.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell