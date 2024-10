Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Nach dreister Diebestour in Pfarramt in Haft gegangen

Speyer (ots)

Am Dienstag, den 01.10., erschien gegen 11.00 Uhr eine 30-jährige Frau zunächst unter einem Vorwand im Speyerer Pfarramt und entwendete in einem für sie günstigen Moment sämtliche Zugangsschlüssel. Diese nutzte sie nach dem Feierabend der dortigen Mitarbeiter um sich unberechtigt Zutritt zu verschaffen und auf Diebeszug zu gehen. Als ein zufällig doch noch anwesender Mitarbeiter sie sah, bat er sie das Gebäude zu verlassen. Erst im Nachgang hierzu fiel auf, dass ein niedriger vierstelliger Bargeldbetrag fehlte. Der Dame schien diese Beute jedoch noch nicht genug zu sein und so betrat sie gegen 17.00 Uhr erneut die Räumlichkeiten, wo sie wiederum von Mitarbeitern gesehen und diesmal die Polizei hinzugezogen wurde. Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen wurde schließlich bekannt, dass gegen die Frau ein Haftbefehl aus Italien vorliegt. Nach Rücksprache mit den beteiligten Behörden wurde sie auf richterliche Anordnung in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

