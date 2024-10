POL-PDLU: Unfallflucht im Brunnenweg - Zeugen gesucht

Speyer (ots) - Am Dienstagmorgen, gegen halb neun fuhr eine 14-Jährige mit ihrem E-Scooter von der Oberen Langgasse in die Straße Am Wasserturm. An der Kreuzung zur Eichendorffstraße missachtete die 14-Jährige die Vorfahrt einer von rechts kommenden, unbekannten PKW-Fahrerin. Bei der anschließend eingeleiteten Bremsung geriet die Jugendliche aufgrund der nassen ...

mehr