Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Unfall zwischen E-Scooter und PKW, Beteiligte gesucht

Speyer (ots)

Am Dienstagmorgen, gegen halb neun fuhr eine 14-Jährige mit ihrem E-Scooter von der Oberen Langgasse in die Straße Am Wasserturm. An der Kreuzung zur Eichendorffstraße missachtete die 14-Jährige die Vorfahrt einer von rechts kommenden, unbekannten PKW-Fahrerin. Bei der anschließend eingeleiteten Bremsung geriet die Jugendliche aufgrund der nassen Fahrbahn ins Schleudern, prallte gegen die linke Seite des kreuzenden PKW und verletzte sich leicht. Die Jugendliche informierte telefonisch ihre Mutter. Die Beteiligten waren verzichteten vor Ort einvernehmlich auf die Verständigung der Polizei und den Austausch der Personalien.

Wer kann Hinweise zu dem Unfall oder dem PKW geben? Zeugen, oder die PKW-Fahrerin selbst, werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell