POL-PDLU: Trunkenheit im Verkehr - 2,62 Promille

Otterstadt (ots) - Im Zeitraum vom 27.09.2024, 14 Uhr bis 30.09.2024, 7 Uhr brachen unbekannte Täter gewaltsam in einen Bürocontainer einer Baufirma auf dem Gelände der Sandgrube an der L534 ein. Aus dem Container entwendeten die unbekannten Täter u.a. einen Laptop, Werkzeuge, Bargeld und diverse weitere Sachen. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 1500 Euro. Wer hat im genannten Zeitraum in der Sandgrube ...

