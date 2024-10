Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Kieselsteine auf PKW geworfen, Geschädigte gesucht

Speyer (ots)

Am Dienstagmittag, gegen 13:20 Uhr, wurde der Polizei eine männliche Person auf dem Parkplatz einer Bäckerei in der Landauer Straße gemeldet, welche Kieselsteine aus einem Blumenbeet auf parkende Fahrzeuge warf. Die eingesetzten Beamten kontrollierten den 40-jährigen Mann auf dem Parkplatz und stellten eine Vielzahl an Kieselsteinen auf dem Parkplatz und der Fahrbahn der Landauer Straße fest. Gemäß Zeugen befand sich jedoch keines der durch die Steinwürfe getroffenen Fahrzeuge mehr vor Ort. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen ist nicht bekannt, ob eines der geparkten Fahrzeuge beschädigt wurde. Der Mann wurde im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen an den kommunalen Vollzugsdienst der Stadt übergeben, die in eigener Zuständigkeit weitere Maßnahmen trafen.

Wer um die besagte Zeit sein Fahrzeug auf dem Parkplatz der Bäckerei Görtz Filiale in der Landauer Straße stehen hatte und Beschädigungen an diesem feststellen kann, wird gebeten sich mit der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

