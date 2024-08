POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 28.08.2024

Polizeiinspektion Leer/Emden

Emden - Ladendiebstahl Am 27.08.2024 kam es gegen 13:15 Uhr in einem Elektrofachhandel an der Thüringer Straße zu einem versuchten Ladendiebstahl. Ein unbekannter Täter war den Mitarbeitern bereits beim Betreten des Geschäfts aufgrund seines Verhaltens aufgefallen. Im Geschäft steckte er sich ein Videospiel, sowie ein Smartphone ein. Der unbekannte Täter konnte durch die Mitarbeiter im Kassenbereich angesprochen werden. Er versuchte daraufhin zu flüchten, lies das Diebesgut im Gesamtwert eines vierstelligen Betrages, sowie ein weiteres Videospiel, jedoch im Geschäft zurück. Anhand des Verkaufsetikett konnte festgestellt werden, dass das zweite Spiel aus einem nahegelegenen Supermarkt stammt. Ob dieses Spiel ebenfalls entwendet oder rechtmäßig erworben wurde, ist zurzeit noch unklar. Durch die Videoaufzeichnungen des Elektrofachhandels kann der Täter wie folgt beschrieben werden:

- Männlich, ca. 25-30 Jahre - Normale bis stabile Körperstatur - dunkle Haare, dunkle Augenbrauen, schwarzer Bart (am Unterkiefer, Koteletten, Oberlippe) - hellere Hautfarbe - Weiße/beige, knielange Hose - Weißes T-Shirt, hellgraue Sweatjacke - Schwarze Cap - Schwarze Schuhe

Personen, die sachdienliche Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich mit der zuständigen Polizei in Emden in Verbindung zu setzen.

Emden - Ladendiebstahl

Am 27.08.2024 kam es gegen 17:00 Uhr in einem Supermarkt in der Fritz-Reuter-Straße zu einem Ladendiebstahl. Eine 34-jährige Emderin passierte mit ihrem Kinderwagen den automatisierten Kassenbereich, ohne die Lebensmittel zu bezahlen, welche sie unter ihrem Kinderwagen verstaut hatte. Um den Kassenbereich verlassen zu können hatte sie lediglich einen Gegenstand bezahlt. Im Rahmen dieser Anzeigenaufnahme fiel den Beamten des PK Emden auf, dass sich noch weitere Waren eines Discountermarktes im Kinderwagen befanden. Eine Überprüfung bei dem Discounter ergab, dass die Produkte kurz zuvor gegen 16:30 Uhr entwendet worden waren, allerdings durch die noch minderjährige Tochter der Emderin. Auch hier wurde nur ein geringer Teil des Einkaufes bezahlt, um den Kassenbereich verlassen zu können. Insgesamt entwendeten Mutter und Tochter Waren in Höhe eines niedrigen dreistelligen Betrages.

Moormerland - Betrug durch falsche Polizeibeamte

Am 27.08.2024 wurde eine 89-jährige Moormerländerin zur Mittagszeit Opfer eines Betruges durch falsche Polizeibeamte. Am Telefon war der Frau suggeriert worden, dass es in ihrer Nähe vermehrt zu Einbrüchen gekommen sei und dass sie nun ihre Wertsachen an Beamte der Polizei Moormerland abgeben müsse. Sie wurde aufgefordert, alles Wertvolle zusammenzustellen und vor der Haustür abzustellen. Daraufhin packte die Frau all ihre Wertgegenstände, wie Schmuck und ihre EC-Karte, in eine Tasche und kam den Anweisungen nach. Dort wurde die Tasche von einem unbekannten Täter abgeholt. Bei einem späteren Anruf der 89-jährigen bei der Polizeistation Moormerland fiel den Beamten dort der Betrug auf, da eine solche Aufforderung niemals von der Polizei gestellt wird. Der Dame entstand ein Schaden in Höhe eines unteren sechsstelligen Betrages. Nun werden Zeugen, die einen ähnlichen Sachverhalt erlebt haben oder den unbekannten Täter eventuell beobachten konnten, gebeten, sich mit der zuständigen Polizeidienststelle in Moormerland in Verbindung zu setzen.

