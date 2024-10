Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Auto im Schießgartenweg beschädigt - Zeugenhinweise erbeten

Frankenthal (ots)

Im Zeitraum zwischen dem 30.09.2024, gegen 16:00 Uhr, und dem 01.10.2024, gegen 18:30 Uhr, hatte eine 61-Jährige ihr Auto der Marke BMW am Fahrbahnrand der Straße geparkt und musste später einen Schaden an der Fahrertür feststellen, welcher mutmaßlich durch einen unbekannten Gegenstand entstanden ist.

Der entstandene Schaden wird aktuell auf 500 Euro geschätzt.

Haben Sie die Tat beobachtet oder können Sie Hinweise zu der bislang unbekannten Person geben?

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell