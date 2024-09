Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall auf der B212 in Nordenham +++ Verursacher entfernt sich trotz Defekts an einem Rad

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der B212 ist am Montag, 23. September 2024, 16:15 Uhr, hoher Schaden entstanden. Der Verursacher setzte seine Fahrt fort und entfernte sich trotz eines luftleeren Reifens vom Unfallort. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Der 57-jährige Mann aus Nordenham befuhr die B212 mit seinem Auto in Richtung Blexen und geriet in Höhe der Helios Klinik - eigenen Angaben zufolge - aufgrund von Übermüdung in den Gegenverkehr. Hier kollidierte er seitlich mit dem Ford eines 59-Jährigen aus Brake, der auf der B212 in Richtung Brake unterwegs war. An beiden Fahrzeugen entstanden erhebliche Schäden in Höhe von ungefähr 6.000 Euro. Der Pkw des Nordenhamers war aufgrund eines defekten Reifens eigentlich auch nicht mehr fahrbereit. Trotzdem setzte er die Fahrt fort.

Aufgrund mehrerer Zeugenaussagen war der Verursacher schnell ermittelt. Er wurde an seiner Wohnanschrift angetroffen. Hier stand auch sein beschädigter Pkw. Gegen den 57-Jährigen ist ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet worden. Mit der Sicherstellung seines Führerscheins zeigte er sich einverstanden.

