Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Römerberg - Weidezaun geöffnet, Pferd an Baum gebunden, Zeugen gesucht

Römerberg (ots)

In der Zeit vom Mittwoch, den 02.10.2024, gegen 18 Uhr auf Donnerstag, den 03.10.2024, gegen 14 Uhr wurde an einer Pferdekoppel zwischen der K26 und der B9, westlich des Friedhofs Römerberg-Heiligenstein, ein elektrischer Weidezaun beschädigt. Mit einem Teil des Weidezauns wurde ein Pferd auf einer nebenan liegenden Koppel an einen Baum festgebunden. Ein weiteres Pferd hatte die Koppel ebenfalls verlassen und konnte auf einer benachbarten Weide angetroffen werden.

Wer hat in oben genanntem Zeitraum an oder in der Nähe der Örtlichkeiten verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder sonstige sachdienliche Hinweise geben? Die Polizei bittet Zeugen um Mitteilung an Tel. 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell