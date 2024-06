Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Unfallflucht

Mercedes GLE landet im Graben

Polizei sucht flüchtigen Traktor

Emmerich am Rhein (ots)

Am Freitag (7. Juni 2024) gegen 08:00 Uhr fuhr ein 65 Jahre alter Mann aus Duisburg in seinem Mercedes GLE 350 d den Steinackerweg in Richtung Budberger Straße entlang, als ihm circa 100 m vor der Zufahrt zu einem dortigen Schießstand ein Traktor entgegenkam. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, lenkte der Duisburger seinen Pkw in den Grünstreifen. Der Mercedes rutschte ab und landete in dem angrenzenden Graben. Der unbekannte Traktorfahrer verließ die Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Bei dem Traktor handelte es sich um einen grünen Traktor mit rotem Heuwender. Der Fahrer soll circa 20 Jahre alt gewesen sein. Hinweise zum Fahrzeug und / oder zum Fahrer nimmt die Polizei in Emmerich unter Telefon 02831 1250 entgegen. (as)

