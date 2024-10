Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer in der Fußgängerzone

Speyer (ots)

Am Nachmittag des 04.10.2024 kam es im Bereich des St. Georgsbrunnens in der Fußgängerzone der Maximilianstraße zu einem Verkehrsunfall unter zwei Radfahrern. Diese hatten zuvor hintereinander die Salzgasse in Richtung der Maximilianstraße befahren. Als der vorausfahrende Radfahrer auf Höhe des Brunnens leicht nach rechts lenkte, kam es zum Zusammenstoß mit der nachfolgenden Radfahrerin, welche im Begriff war diesen rechts zu überholen. Infolge des Zusammenstoßes stürzte der vorausfahrende Radfahrer und zog sich augenscheinlich eine Platzwunde am Kopf zu. Er wurde zur Behandlung und für weitere Untersuchungen durch den Rettungsdienst in ein Speyerer Krankenhaus verbracht. Gegen die Radfahrerin wird nunmehr wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

