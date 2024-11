Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: Wohnungseinbruch in Nortorf

Nortorf (ots)

Am Nachmittag des 27.11.2024 kam es zu einem Wohnungseinbruch in ein Einfamilienhaus in der Stettiner Straße in Nortorf. Der oder die Täter entwendeten jeweils Bargeld und Schmuck im mittlerer dreistelliger Höhe.

Die Hauseigentümerin verließ am Mittwochmittag gegen 14:30 Uhr ihr Haus. Bei ihrer Rückkehr gegen 17:30 Uhr bemerkte sie, dass ein Fenster im Erdgeschoss aufgebrochen worden war. Sämtliche Räume des Hauses waren durchsucht worden, Bargeld und Schmuck wurden entwendet.

Der oder die unbekannten Täter begaben sich vermutlich über die Hofauffahrt des Grundstücks zu einem rückwärtigen Fenster und brachen dies auf.

Die Kriminalpolizei aus Rendsburg sucht jetzt nach Zeugen oder auch Hinweisgebern. Wem ist im Tatzeitraum etwas Verdächtiges in Tatortnähe aufgefallen?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeistation Nortorf unter der Rufnummer 04392-47100 oder die Kriminalpolizeistelle Rendsburg unter der Telefonnummer 04331-2080.

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell