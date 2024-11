POL-NMS: 241128-4- Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Eckernförde

Neumünster (ots) - Am Nachmittag des 25. November 2024 wurde eine 23-jährige Frau am Bahnhof in Neumünster von einer Gruppe männlicher Jugendlicher angegriffen, nachdem sie einem jungen Mädchen zu Hilfe geeilt war. Die Polizei bittet das Mädchen und weitere Zeugen dringend, sich zu melden. Am Montag, den 25. ...

mehr