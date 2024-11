Coesfeld (ots) - Für einen 19-jährigen Autofahrer aus Senden endete die Fahrt am Samstag (16.11.24) an der Lüdinghauser Straße in Ottmarsbocholt. Gegen 22.50 Uhr stoppte eine Streifenwagenbesatzung den Mann, weil er zu schnell war. Ein freiwilliger Drogenvortest verlief positiv auf Cannabis. Er musste mit zur Wache, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Die Polizisten untersagten ihm die Weiterfahrt und leiteten ein ...

