POL-NB: Schulbus in Zaun gerollt

Neubrandenburg (ots) - Am 20.11.2024 gegen 09:45 Uhr kam es im Neubrandenburger Ortsteil Broda in einem dortigen Waldgebiet zu einem Polizeieinsatz zusammen mit dem Sozialpsychiatrischen Dienst. Ein 27-jähriger polizeibekannter Deutscher lebt seit Monaten in diesem Waldgebiet und hat in der Vergangenheit schon einige Polizeieinsätze ausgelöst. Aufgrund der abfallenden Temperaturen und herrschenden ...

