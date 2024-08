POL-WES: POL-WES: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Kleve, der Polizei Duisburg und Polizei Wesel - Moers: Duisburger Kriminalpolizei ermittelt nach Schusswaffengebrauch von Polizeibeamten

Moers (ots) - Am Freitag startet die Moerser Kirmes, als größtes Volksfest am unteren Niederrhein. Es findet jährlich am ersten Septemberwochenende statt und lockt zirka eine halbe Millionen Besucher in die Stadt Moers. Das Kirmesgebiet erstreckt sich vom Friedrich-Ebert-Platz über den Neumarkt bis auf den ...

mehr