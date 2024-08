POL-WES: Moers - Gemeinsame Pressemitteilung der Stadt Moers und der Kreispolizeibehörde Wesel Polizei und Stadt Moers stellen sich lageangemessen auf und erhöhen Präsenz auf Moerser Kirmes!

Sonsbeck (ots) - In der Woche vom 18.08.2024 (Sonntag) - 25.08.2024 (Sonntag) stahlen bislang unbekannte Täter eine Kupferabdeckung vom Dach eines Holzkreuzes an einer Grabstelle. Die Kriminalpolizei erbittet Zeugenhinweise bei der Polizeiwache West in Kamp-Lintfort unter der Telefonnummer 02842-934 0. Weiterhin ...

mehr