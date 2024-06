Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Brandfall

Altenburg (ots)

Meuselwitz: Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei kamen am 26.06.2024 gegen 16:35 Uhr wegen eines Brandes in einer Kleingartenanlage in der Luckaer Straße zum Einsatz. Aus bisher unbekannter Ursache war in der Kleingartenanlage "Am Ententeich" ein Gartenhaus in Brand geraten. Das Gartenhaus wurde durch das Feuer stark beschädigt. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf angrenzende Gartenparzellen verhindern. Der durch den Brand entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Die Ermittlun-gen zur Brandursache dauern an. (CS)

