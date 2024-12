Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Sondereinsatz-Ergebnisse, Einbrecher und Diebe, Autos aufgebrochen

Iserlohn / Letmathe (ots)

Iserlohn

Sondereinsatz Roadpol mit Weihnachtsmarktbesuch Im Rahmen der diese Woche stattfindenden europaweiten Aktion Roadpol wurde gestern von 16:30 Uhr an bis in die Abendstunden an der Baarstraße und an der Dortmunder Straße der Verkehr insbesondere in Hinblick auf Alkohol und Drogen kontrolliert. An den Kontrollstellen wurde jedoch auch auf weitere Verstöße geachtet, diese wurden festgestellt: Vier Verkehrsteilnehmer standen im Verdacht, ihr KFZ unter der Einwirkung von Drogen geführt zu haben, ihnen wurde Blut abgenommen und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Eine Person fuhr ohne gültige Fahrerlaubnis, ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Zudem waren vier Personen nicht angegurtet, eine Person war am Handy und ein Mal war die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges erloschen. 44 weitere Verstöße wurden geahndet, hier war zum Beispiel das Licht defekt, die Hauptuntersuchung abgelaufen, oder Dokumente, Warnweste oder Anderes wurden nicht mitgeführt. Gegen Abend haben die Beamten den Iserlohner Weihnachtsmarkt aufgesucht, auf welchem das Mitführen von Messern gemäß den geltenden waffenrechtlichen Bestimmungen verboten ist. Um 20 Uhr wurde im Rahmen dessen ein 44 Jahre alter Iserlohner auf dem Alten Rathausplatz einer Personenkontrolle unterzogen. Bei dieser konnte in seiner Gesäßtasche ein mitgeführtes Einhandmesser aufgefunden werden, dessen Führen ohnehin ohne berechtigtes Interesse als verboten gilt. Dieses wurde sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der 44-Jährige händigte es freiwillig aus und gab selbst an, von einem Verbot nichts gewusst zu haben. Auch ein 46 Jahre alter Iserlohner, der 20 Minuten später an der gleichen Örtlichkeit kontrolliert wurde, führte ein Messer mit sich. Das Teppichmesser gab er den Beamten freiwillig heraus und gab ebenso an, das Messer von einem Verbot nichts wissen zu wollen. Auch ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren, zudem fuhr er bei Antreffen mit einem E-Scooter und stand augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Auf der Polizeiwache wurde ihm daher eine Blutprobe entnommen.

Einbrecher und Diebe aktiv

In der Nacht auf Dienstag haben Unbekannte eine Kellertür zu einem Mehrfamilienhaus an der Westfalenstraße aufgehebelt, bislang ist zu möglichem Diebesgut noch nichts bekannt. Die Polizei bittet Zeugen, sich an die Wache in Iserlohn zu wenden. Ebenso im Dröscheder Feld: in der gleichen Nacht wurde aus einer Einfahrt an der Oestricher Straße ein abgestellter E-Scooter entwendet, die Polizei fahndet nun nach dem Fahrzeug. Zudem haben Unbekannte zwischen Samstagnachmittag, 15 Uhr, und Dienstagnachmittag, 15:30 Uhr, eine Gartenhütte an der Karl-Arnold-Straße ins Visier genommen. Das Vorhängeschloss hielt den Hebelversuchen stand, nun ermittelt die Kripo.

Fahrzeuge aufgebrochen

In der Nacht auf Dienstag wurden im Raum Dröschede gleich fünf Pkw durchwühlt, die Taten haben sich zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen ereignet. Die Unbekannten Täter erlangten somit persönliche Gegenstände und Kreditkarten. Die Täter waren an der Heetmannstraße aktiv, an der Wapschledde, Am Buschwald und zwei Mal Vor dem Nücksberg. Die Polizei rät, keine Wertgegenstände in den Fahrzeugen zu lassen und bittet Zeugen, sich bei der Polizei in Iserlohn zu melden. (lubo)

