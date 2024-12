Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Containerbrand und Einbruchsversuche

Hemer (ots)

Containerbrand

Dienstag wurde um 18:20 Uhr ein brennender Müllcontainer nahe der Hans-Prinzhorn-Klinik festgestellt, die Feuerwehr löschte den entflammten Inhalt. Nun sucht die Polizei nach Hinweisen zur Brandentstehung.

Einbruchsversuche

Zwischen Samstagabend und Dienstagmorgen haben sich Einbrecher an einem Mehrfamilienhaus an der Hönnetalstraße versucht. Sie hebelten an einer Kellertür, jedoch ohne Erfolg. Nun sucht die Polizei Zeugen. Ebenso nach einem Einbruchsversuch an einem Museum an der Hönnetalstraße: Hier beschädigten Unbekannte in der Nacht auf Sonntag eine Holztür, man gelangte jedoch nicht ins Innere. Hinweise nimmt die Polizei in Hemer entgegen. (lubo)

