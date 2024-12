POL-OS: Alkoholisierter Autofahrer verursacht Unfall auf Tankstellengelände

Osnabrück (ots) - Am Samstag, den 07. Dezember 2024, drangen unbekannte Täter zwischen 09:40 Uhr und 19:15 Uhr in ein Wohnhaus im Damenweg in Osnabrück ein. Die Einbrecher durchsuchten das gesamte Haus und entwendeten Schmuck. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt die Polizei tagsüber unter der Telefonnummer 0541/3273203 und zu sonstigen Zeiten unter der ...

