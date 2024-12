Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Einbruch in Außenschrank an Tankstelle - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am Freitagabend, dem 6. Dezember 2024, ereignete sich zwischen 18:00 Uhr und 19:30 Uhr ein besonders schwerer Fall des Diebstahls an einer Tankstelle an der Hannoverschen Straße. Unbekannte Täter brachen das Vorhängeschloss eines vor der Tankstelle stehenden Außenschrankes auf und entwendeten mehrere Glasflaschen. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt die Polizei Osnabrück tagsüber unter der Telefonnummer 0541/327-3203 und außerhalb dieser Zeiten unter der Rufnummer 0541/327-2215 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell